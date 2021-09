Bluepoint non è la fine: PlayStation aperta a nuove acquisizioni

All'annuncio dell'acquisizione di Bluepoint Games da parte di PlayStation è seguita la pubblicazione sulle pagine di IGN USA di una lunga intervista a Hermen Hulst, capo degli Studios di Sony, e Marco Thrush, presidente di Bluepoint Games.

Delle dichiarazioni di Thrust in merito al prossimo gioco di Bluepoint sotto etichetta PlayStation ve ne abbiamo già parlato, adesso vogliamo invece portare alla vostra attenzione le dichiarazioni di Hulst, che invece si è detto aperto all'acquisizione di nuovi studi... a patto che questi rispettino la filosofia di casa PlayStation.

"Siamo sempre aperti alla creazione di nuove collaborazioni e acquisizioni, ma solo se aderiscono alla nostra mentalità che prevede la qualità prima di tutto e la giusta tipologia di innovazione, con esperienze nuove e diverse. Perché tutti questi team condividono tanto, ma sono anche molto diversi gli uni dagli altri, questo è ciò che mi piace realmente".

Nonostante la conta delle acquisizioni nel 2021 sia appena salita a quattro - Bluepoint arriva dopo Housemarque, Nixxes e Firesprite - Hulst ha spiegato che Sony non compra per fare numero. "Devono perseguire la qualità, non acquistiamo per il puro piacere di diventare grandi. Compriamo team poiché riteniamo che assieme possiamo fare delle cose migliori di quelle che invece faremmo se fossimo separati".