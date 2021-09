Bluepoint: il prossimo gioco sarà una nuova IP PlayStation, non un Remake

Bluepoint Games è entrato a far parte dei PlayStation Studios. La notizia, ampiamente rumoreggiata per mesi e mesi, è arrivata oggi pomeriggio: i responsabili dei remake di Shadow of The Colossus e Demon's Souls, oltre che di numerose remaster, si sono quindi uniti alla stessa famiglia di Naughty Dog, Santa Monica Studio, Guerrilla e Insomniac.

Contestualmente all'annuncio, tra le pagine di IGN USA è apparsa una lunga intervista a Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, e Marco Trush, presidente di Bluepoint Games. Numerosi gli argomenti toccati, ma a catturare la nostra attenzione sono state principalmente le parole dedicate al prossimo progetto dello studio texano, che a quanto pare non sarà un remake o una rivisitazione come quelli che l'hanno preceduto, bensì una nuova IP sviluppata in collaborazione di PlayStation: "Per quanto riguarda il nostro prossimo progetto, al momento stiamo lavorando su un contenuto originale. Non possiamo svelarvi nulla, ma si tratta del prossimo passo della nostra evoluzione", ha dichiarato Thrust.

Il presidente di Bluepoint ha fatto notare che il suo studio non è nuovo allo sviluppo di contenuti originali, avendone già creati diversi per Demon's Souls e Shadow of the Colossus. "La transizione dai remaster ai remake ci ha messi duramente alla prova spingendoci verso il prossimo passo". Durante lo sviluppo di God of War Collection i dipendenti erano appena 15, mentre oggi Bluepoint Games può contare su 70 dipendenti fissi (nel picco produttivo di Demon's Souls ne erano addirittura 95). "Il nostro è un team navigato, in media i nostri sviluppatori hanno 15 anni di esperienza, e tutti hanno già lavorato a contenuti inediti. Non ci siamo fatti le ossa sviluppando remaster e remake, abbiamo una mentalità già adatta alla produzione di nuove IP, e grazie al supporto di Sony adesso siamo finalmente pronti per andare avanti e dimostrare ciò che sappiamo fare, ciò che PlayStation può fare".