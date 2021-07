Bluepoint presto acquisita da Sony? La biografia dello studio fa sorgere dei dubbi

Poco dopo la conferma dell'acquisizione di Housemarque da parte di Sony, l'account Twitter di PlayStation Japan aveva per un istante diffuso la notizia che anche Bluepoint Games, noti per i lavori di restauro di giochi come Demon's Souls e Shadow of the Colossus, sarebbe entrata a far parte dei PlayStation Studios.

Sin da allora, il cinguettio è stato completamente rimosso, e né Sony né Bluepoint hanno fatto alcun riferimento a quanto accaduto. Nel frattempo, gli utenti hanno notato che la software house ha recentemente modificato la propria biografia ufficiale.

Come potete osservare tramite il post riportato in calce alla notizia, Bluepoint Games si descrive attualmente come "uno studio completamente indipendente e totalmente autofinanziato". La software house rimarrà dunque indipendente nel prossimo futuro, o l'affare con Sony andrà in porto?

Nell'attesa di avere delle risposte certe, molti giocatori hanno segnalato come questa stessa descrizione sia apparsa già in passato nella biografia di Bluepoint, che aveva recentemente modificato il testo per segnalare la disponibilità di nuove posizioni lavorative all'interno della compagnia di sviluppo. Potrebbe dunque trattarsi di una procedura standard nell'attesa che l'accordo con Sony venga eventualmente stipulato in via ufficiale.

Nel frattempo è fresca la notizia dell'acquisizione di Sony nei confronti di Nixxes Software, uno studio di sviluppo olandese che si è unito ai PlayStation Studios come compagnia di supporto tecnico.