Bluepoint: il prossimo progetto sarà ancora più ambizioso di Shadow of the Colossus

Dopo ben tredici anni dalla sua prima pubblicazione, Shadow of the Colossus ha trovato nuova vita su Playstation 4, grazie al talento del Team di Bluepoint.

Quest'ultimo, infatti, si è dedicato con passione alla realizzazione di una nuova reinterpretazione del classico targato Fumito Ueda, Autore noto anche per la realizzazione di ICO e The Last Guardian. Quest'ultima è esordita nei primi mesi del 2018 ed è stata accolta con ampio entusiasmo sia dalla critica videoludica sia dal pubblico: Everyeye ve ne ha parlato all'interno della nostra Recensione di Shadow of the Colossus, a cura di Francesco Fossetti.

Riferendosi al lavoro compiuto sul Gioco, in occasione dell GDC 2019, Peter Dalton, direttore tecnico del Team di sviluppo ha dichiarato: "Per quanto riguarda Shadow of the Colossus, noi non lo chiamiamo remastered, ma la consideriamo un remake in virtù della complessità del progetto". Parole interessanti sono state spese nei confronti del nuovo gioco in sviluppo presso Bluepoint. Ancora non ufficialmente annunciato, è stato introdotto da Palton con queste parole: "Approcciandoci al nostro prossimo progetto, noi lo definiamo una reimmaginazione, visto che questo va molto oltre ciò che pensavamo fosse possibile con Shadow of the Colossus".



Un'affermazione decisamente interessante, che non può suscitare curiosità nella Community videoludica. In tema di classici videoludici, circolano da tempo rumor su un rifacimento di Demon's Souls, ad ora tuttavia non confermati. Su cosa sperate stiano lavorando gli sviluppatori di Bluepoint?