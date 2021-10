BlueStacks lancia BlueStacks X, primo servizio al mondo di cloud gaming per giochi mobile

BlueStacks Inc. annuncia il debutto di BlueStacks X in versione Beta, primo servizio al mondo di videogiochi mobile interamente incentrato sul cloud e disponibile su Windows 10 e 11, Mac, iOS, Android, Raspberry Pi e Chromebook.

Su ciascuna di questi dispositivi si avrà quindi accesso al solo servizio di cloud gaming che offre lo streaming gratuito di giochi mobile. BlueStacks X è alimentato con tecnologia cloud ibrida che consente di scaricare parti del rendering di elaborazione e grafica sugli endpoint, riducendo in maniera netta i costi del cloud e permettendo ai giocatori di avere a disposizione un servizio gratuito. Questo risultato è stato raggiunto sfruttando un client nativo e un browser capace di effettuare il rendering grafico nativo. Attualmente su BlueStacks X ha già all'attivo oltre 200 giochi, principalmente strategici ed RPG, ma sono in arrivo nelle prossime settimane ulteriori titoli che spazieranno anche verso generi diversi.

“BlueStacks App Player ha recentemente superato 1 miliardo di download. BlueStacks X è un passo successivo naturale per noi. Il cloud ibrido è una grande svolta tecnologica che rende economicamente fattibile il lancio del servizio", dichiara Rosen Sharma, CEO di BlueStacks Inc., che prosegue: "Siamo un partner di fiducia per i migliori sviluppatori di giochi per dispositivi mobili. C'è molto entusiasmo tra loro per BlueStacks X e alcune delle altre innovazioni che abbiamo come la profonda integrazione di Discord".

Ricordiamo che nel corso del 2021 è arrivato anche BlueStacks 5 Beta per giocare con i titoli Android su PC.