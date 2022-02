BlueStacks: nasce la prima piattaforma al mondo per le mod di giochi mobile

L'ecosistema di servizi e funzionalità di BlueStacks non smette di evolversi. I rappresentanti del programma pioniere dei giochi Android su PC lanciano ufficialmente Mobile Game Modding, la prima piattaforma al mondo che consente di creare mod per giochi mobile.

La nuova funzione introdotta nella suite di programmi di BlueStacks 10 offre infatti l'accesso al modulo per la creazione di espansioni fan made per i videogiochi mobile sviluppati su motori grafici come Unity e Unreal Engine.

Il sistema escogitato dai curatori di BlueStacks si appoggia al nuovo Creator Studio, un motore di modding che facilita l'implementazione di mod all'interno dei giochi Android più popolari e delle applicazioni eseguite in cloud o in locale tramite, appunto, il client PC di BlueStacks 10. I creatori di contenuti, inoltre, possono servirsi del Creator Hub per accedere alla libreria di mod condivise dagli sviluppatori amatoriali. Il negozio interno prevede anche una sezione interamente dedicata a chi vorrà vendere le proprie mod come NFT attraverso un sistema di monetizzazione decentralizzato.

A detta di Rosen Sharma, CEO e fondatore di BlueStacks, "da qui al 2025, la maggior parte dei giocatori su sistemi mobile deciderà di giocarli dopo aver installato delle mod". In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che da qui a breve è previsto il lancio di Apex Legends Mobile su iOS e Android.