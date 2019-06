BlueStacks & Steam uniscono le forze per portare i giochi mobile su PC

La piattaforma di gioco per PC BlueStacks (300 milioni di utenti al mondo, server Discord gaming più grande d'Italia)ha lanciato BlueStacks Inside, sistema che consente agli sviluppatori di giochi mobile di pubblicare i propri giochi su Steam senza dover effettuare il porting sul PC richiesto.

BlueStacks all'interno ha un kit di sviluppo software (SDK) one-step che consente agli sviluppatori di portare i giochi mobili esistenti su Steam e Discord. Il lancio iniziale includerà diversi sviluppatori di alto profilo come KOG, Funplus, Fabled Game Studio e molti altri i cui giochi saranno disponibili direttamente su Steam. Gli sviluppatori di dispositivi mobile hanno iniziato a destinare grandi budget allo sviluppo videogames e ciò significa che i giochi per dispositivi mobili possono essere competitivi su Steam senza un sacco di modifiche.

Con giochi come Lineage 2 Revolution e PlayerUnknown's Battlegrounds, la grafica e il gameplay spingono i limiti di ciò che un dispositivo mobile può fare. BlueStacks Inside offre agli sviluppatori l'opportunità di raggiungere un pubblico molto più vasto e remunerativo su PC senza la necessità di assumere un team di sviluppo separato per questa piattaforma. I giocatori possono usare i loro PC utilizzare giochi che altrimenti i loro telefoni non sarebbero in grado di far girare bene.

"Quello che vediamo è che il pubblico di BlueStacks e Steam si sovrappone quasi completamente. Quindi la partnership offre ai giocatori l'accesso all'intera libreria di giochi Android direttamente sul proprio PC ", afferma Rosen Sharma, CEO di BlueStacks, in una dichiarazione. "Eliminiamo la necessità di team di sviluppo separati solo per portare i giochi mobile a un pubblico PC. Quando viene pubblicato un gioco tramite BlueStacks, un giocatore che scarica il gioco su Steam ottiene un'esperienza di gioco completa. Non è BlueStacks. Non è Steam. È un gioco per PC."



"E' tempo per gli utenti di godere della migliore esperienza di gioco da PC: i giochi mobile hanno raggiunto una maturità incredibile", dichiara Alessandro Capezza, Country Manager Italia di BlueStacks. "Molti cellulari di seconda fascia non reggono al meglio giochi come Brawl Stars, Call of Duty Mobile o PUBG Mobile: perché limitare la loro esperienza quando è possibile godere al meglio dell'esperienza di gioco su PC con BlueStacks o Steam?"

BlueStacks Inside for Steam consentirà agli sviluppatori di accedere a una gamma di funzionalità, un'integrazione semplice dei pagamenti, in sostituzione delle tradizionali app store, accesso al Community Hub di Steam, promozioni, curatori e raccolte. Steam Wallet elaborerà tutti gli acquisti in-game allo stesso modo di un app store tradizionale.

Gli sviluppatori che cercano un maggiore coinvolgimento e un reddito medio per utente (ARPU) troveranno i giocatori PC come alcuni dei più fedeli e hardcore di qualsiasi piattaforma di gioco.

"Vediamo una sovrapposizione di quasi l'80% tra giocatori mobile di alto valore e giocatori PC di alto valore", ha dichiarato Mike Peng, responsabile delle operazioni globali di Funplus. "Gli sviluppatori non possono solo raggiungere più persone, ma le persone che raggiungono su Steam hanno probabilità di giocare più a lungo e di spendere più del normale giocatore mobile. Questa è una notizia fantastica per il nostro team di acquisizione degli utenti."

BlueStacks Inside è attualmente in fase di lancio soft con alcuni partner selezionati. Pirates Outlaws di Fabled Game Studio è stato lanciato su Steam durante la Game Developers Conference di Marzo ed è attualmente disponibile nel negozio Steam. Nicolas Lavergne, Game Producer di Fabled Game Studio ha puntato su Steam, con oltre 40 milioni di Daily Active Users e facilità di integrazione, un semplice SDK, come i due principali motivi per lanciare il loro nuovo titolo Pirati Outlaws su PC e tramite Google e iOS.

"Una delle cose che abbiamo trovato entusiasmanti nella pubblicazione con BlueStacks è la possibilità di connettersi facilmente al loro enorme pubblico di Steam senza ulteriori requisiti di sviluppo", ha affermato. "I nostri giocatori possono ora utilizzare la piattaforma Steam per accedere a guide e video streamer generati dai giocatori che sono fondamentali per costruire una comunità."

Anche gli sviluppatori mobile di grandi dimensioni come KOG stanno cercando BlueStacks invece di creare team di porting di PC. Rafael Noh, vice presidente di KOG, ha dichiarato: "Vogliamo che i giocatori giochino alle loro condizioni. Se vogliono giocare su PC, vogliamo che abbiano la migliore esperienza. BlueStacks Inside ci offre la possibilità di distribuire la migliore esperienza PC ai giocatori su piattaforme che già utilizzano."