Blur, è record di abbonamenti su Twitch: lo streamer italiano nella Top 10 mondiale

Mentre vengono pubblicate le nomination per gli Streamy Awards 2022, arriva un'ottima notizia per il panorama dei content creator attivi in territorio italiano.

Con il post Instagram che trovate in calce a questa news, il noto streamer nostrano Blur ha infatti festeggiato un importante traguardo. Con il raggiungimento di ben 34.543 abbonamenti attivi sul proprio canale Twitch ufficiale, Gianmarco Tocco entra a far parte della Top 10 degli streamer di maggior successo al mondo sulla piattaforma viola. A fronte di 993.788 iscritti, il canale Twitch di Blur è dunque riuscito a conquistare l'interesse di quasi 35.000 appassionati, che hanno deciso di abbonarsi per supportare attivamente le attività condotte dal content creator su Twitch.



Da The Last of Us: Parte II a Cuphead, passando per The Forest, Sekiro: Shadows Die Twice, God of War, Super Meat Boy, Crash Bandicoot 4: It's About Time e moltissimi altri, il canale Twitch di Blur ha nel tempo ospitato un ampio numero di produzioni videoludiche. Grande appassionato della serie di Kingdom Hearts e da tempo impegnato nell'universo di Call of Duty, lo streamer e videogiocatore dedica ampio spazio anche a momenti di incontro con la community, al calcio e all'organizzazione di dirette in compagnia di altri content creator attivi su Steam.



Al momento, Gianmarco "Blur" Tocco è dunque in decima posizione nella Top 10 mondiale di Steam per numero di abbonamenti.