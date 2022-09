Blur supera Zano: è lo streamer italiano con più iscritti su Twitch

Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito ad un importante cambiamento nella classifica dei canali Twitch italiani che vantano il numero di iscritti più elevato. Ad occupare la prima posizione è ora Gianmarco Tocco, che tutti conoscono sui social con lo pseudonimo di Blur.

Il record detenuto da ZanoXVII è infatti stato superato dal canale Tumblurr, che nelle scorse ore ha superato i 30.000 abbonamenti. Stando a TwitchTracker, infatti, il canale Twitch di Blur vanta ora 30.682 iscritti ed è l'italiano con più sub attivi sulla piattaforma viola, con un netto distacco da chi occupa il secondo posto, ovvero Savyultra90 con le sue 12.842 iscrizioni.

Si tratta di un risultato notevole, dal momento che il canale di ZanoXVII era imbattuto da tempo. Al momento, infatti, il canale del celebre giocatore di FIFA 23 è fermo a sole 1.895 sub, probabilmente a causa del lungo periodo di inattività del canale che ha spinto molti utenti ad interrompere temporaneamente il supporto. Per chi non lo sapesse, infatti, Zano XVII ha smesso di fare streaming sul suo canale Twitch a causa di problemi di depressione.

A proposito di YouTuber e streamer, sapevate che MikeSHowSha ha ripreso possesso del suo canale YouTube in seguito ad un furto del profilo?