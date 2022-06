Bo Path of the Teal Lotus, tra Hollow Knight e Okami: nel team anche i creatori di AM2R

In attesa del debutto di Hollow Knight: Silksong su Xbox Game Pass e Nintendo Switch, gli appassionati di metroidvania possono appuntarsi il titolo di un promettente progetto.

Con una campagna di crowfunding capace di raccogliere oltre 170.000 dollari su Kickstarter, Bo: Path of the Teal Lotus è un'avventura indipendente plasmata da Squid Shock Studios. La piccola software house ha presentato il titolo alcuni mesi fa, conquistandosi una sempre maggiore attenzione nel panorama videoludico. Tramite un aggiornamento del team, scopriamo ora che lo sviluppo dell'Action Platform potrà contare anche sul contributo di un autore di eccezione.

Parliamo nello specifico di Milton Guasti, Level Designer di Ori and the Will of the Wisps, oltre che Director del progetto fan-made Another Metroid 2 Remake. Quest'ultimo ha peraltro visto anche la collaborazione di Robert Sephazon, già Produttore Esecutivo di Bo: Path of the Teal Lotus. Il nuovo metroidvania sembra dunque poter contare su di un team di tutto rispetto, che mira a dare vita ad un'opera suggestiva, ispirata al folklore giapponese e completamente disegnata a mano. Sul fronte ludico, Squid Shock Studios cita tra le sue fonti d'ispirazione Hollow Knight, Okami e lo stesso Ori and the Will of the Wisps.



Atteso su PC e Nintendo Switch, Bo: Path of the Teal Lotus porrà i giocatori nei panni dello spirito di una piccola volpe, che dopo essere stata benedetta dalla divinità della luna ha preso vita dal bocciolo di un fiore di loto. Direttamente in apertura a questa news, trovate il trailer di annuncio del metroidvania, mentre per altre ottime avventure Indie a base di volpi, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Tunic.