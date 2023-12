Bobby Kotick dice addio ad Activision: il CEO abbandona ufficialmente l'azienda da oggi

Che Bobby Kotick fosse in procinto di dire addio in via ufficiale ad Activision Blizzard era ormai risaputo da tempo e, avvicinandoci sempre di più al fatidico giorno, si è parlato anche del passaggio di testimone a Matt Booty di Microsoft che gestirà la catena di comando con Activision. Adesso, però, il momento dell'addio si è concretizzato.

Come annunciato parecchio tempo fa, Bobby Kotick ha abbandonato Activision dopo oltre 32 anni di dirigenza, lasciando le redini dell'azienda a Matt Booty proprio a partire dalla giornata di oggi 29 dicembre 2023. Si tratta di un momento alquanto importante per i vertici dell'azienda, soprattutto se si considera un avvenire avvolto dal mistero per la software house e per l'ormai ex CEO. Proprio a quest'ultimo proposito, infatti, si pensa che Bobby Kotichk possa seguire le orme di Peter Moore investendo nel calcio, ma non vi è nulla di ufficiale.

C'è molta curiosità rispetto a quello che sono i piani dell'azienda, soprattutto a seguito dell'addio di Bobby Kotick e dell'altrettanto recente termine della manovra commerciale Activision-Microsoft. Il cambio di CEO, dopo una dirigenza che è durata dal 1991 ad oggi, è un passo davvero importante per l'intera software house, la quale opererà sin da subito sotto le direttive di Booty (ormai ex boss degli Xbox Game Studios). Non ci resta che attendere i mesi che verranno per sapere quali saranno le novità dal mondo Activision-Blizzard, ormai parte dell'ecosistema Xbox.