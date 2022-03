Bobby Kotick: il CEO di Activision lascerà il CdA di Coca-Cola

Durante la scorsa settimana, Coca-Cola ha annunciato che Bobby Kotick non cercherà la rielezione nel Consiglio di Amministrazione dell'azienda, in quanto l'imprenditore si è concentrato in questi mesi unicamente sull'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft.

Kotick fa parte del CdA di Coca-Cola dal 2012, ma a dieci anni dall'inizio della collaborazione ha infine deciso di non candidarsi nuovamente, dal momento che le sue attenzione sono interamente rivolte verso la gigantesca trattativa tra Activision-Blizzard e Microsoft, di gran lunga la più grande a cui l'industria videoludica abbia mai assistito.

"Ho deciso di non candidarmi alla rielezione nel consiglio di amministrazione di The Coca-Cola Company per concentrare tutta la mia attenzione su Activision-Blizzard in questo momento cruciale mentre ci prepariamo per la nostra fusione con Microsoft", ha affermato Kotick. "È stato un piacere e un privilegio far parte del consiglio di Coca-Cola negli ultimi 10 anni".



Sebbene non vengano prese in considerazione in questa dichiarazione, sappiamo bene come Kotick sia stato anche oggetto di critiche pubbliche a seguito delle accuse giunte dal California Department of Fair Employment and Housing per i casi di discriminazione di genere all'interno di Activision-Blizzard. Di recente, la compagnia di Call of Duty è stata nuovamente citata in causa dalla famiglia di una dipendente morta suicida.