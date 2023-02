Bobby Kotick lascerà Activision in caso di fallimento dell'acquisizione? Sembrerebbe di no

Mentre il lungo e tortuoso processo che potrebbe portare all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è ancora in corso, Bobby Kotick continua ad essere al timone dell'azienda. Ma cosa accadrebbe se l'affare dovesse saltare?

Stando alle parole di FOX Business, che nel corso delle ultime ore ha pubblicato un interessante report sulla questione, il noto CEO dell'azienda potrebbe continuare ad occupare la sua posizione anche se Activision Blizzard non dovesse entrare a far parte della sempre più grande famiglia Microsoft. Sembra quindi che i presunti scandali che hanno coinvolto Kotick lo scorso anno non avranno effetto sulla sua carica e che l'andamento dell'acquisizione sarà altrettanto priva di conseguenze.

Altro interessante dato che emerge dal report del portale riguarda l'esito dell'acquisizione e i tentativi di opposizione del CMA, l'organo inglese che si occupa di evitare situazioni di squilibrio nel mercato. Secondo FOX Business, una volta che l'ente avrà a portata di mano i dati effettivi delle ripercussioni dell'acquisizione sul mercato videoludico, verrà dato il via libera.

In attesa di scoprire come andrà a finire questa storia, vi ricordiamo che lo stesso Bobby Kotick ha espresso parole dure nei confronti di Sony per via del suo tentativo di far saltare l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.