Bobby Kotick sulle orme di Peter Moore: l'ex CEO di Activision investirà nel calcio?

Il saluto di Bobby Kotick ad Activision continua a tenere banco sui siti e forum di settore, ma non solo. Stando infatti a un'indiscrezione condivisa da un giornalista sportivo, il CEO dimissionario di Activision Blizzard sarebbe intenzionato a entrare nel mondo del calcio.

A far rimbalzare sui social questa importante anticipazione è Sean Whetstone: nei giorni scorsi, il podcaster e giornalista sportivo ha sostenuto che "Bobby Kotick è un nome che mi è stato fornito da una fonte attendibile. Sembrerebbe essere seriamente intenzionato a investire in Premier League".

A detta di Whetstone, Bobby Kotick sarebbe interessato ad acquisire una quota del West Ham, rilevando la partecipazione del 10% di Rothschild per poi entrare a far parte del board dirigenziale della storica squadra di Newham che milita nella massima divisione del campionato inglese.

Le centinaia di milioni di dollari ricavate da Kotick in funzione del suo addio dal publisher di Call of Duty dopo il matrimonio tra Activision e Microsoft, di conseguenza, potrebbero essere reinvestite nel mondo del calcio, seguendo un percorso non troppo distante da quello indicato da Peter Moore: l'ex dirigente Microsoft, Unity, SEGA ed Electronic Arts decise infatti di sposare la causa del Liverpool, tanto da assumere il ruolo di CEO dal febbraio del 2017 all'agosto del 2020.

In attesa di ulteriori sviluppi sul futuro imprenditoriale di Kotick, vi lasciamo al video Year in Review di Activision che ripercorre i successi, i record e gli eventi di un 2023 semplicemente indimenticabile per l'azienda statunitense convolata a nozze con Microsoft.