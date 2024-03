Bobby Kotick ha una pazza idea: l'ex boss di Activision vuole comprare TikTok!

Dalle colonne del Wall Street Journal rimbalza in rete una notizia che ha dell'incredibile: dopo aver lasciato Activision Blizzard, Bobby Kotick starebbe cercando degli investitori internazionali per tentare la scalata a TikTok e rilevare la proprietà del colosso dei social.

La poderosa macchina politica e burocratica che si è messa in moto negli Stati Uniti per bannare TikTok in ragione dei rischi e delle preoccupazioni derivanti dalla propaganda cinese sta per giungere alla sua tappa finale, ovvero il voto alla Camera dopo mesi di trattative e discussioni che starebbero avvenendo dietro le quinte a Capitol Hill.

Il disegno di legge approvato in via preliminare dalla Commissione per l'Energia e il Commercio della Camera USA con un voto unanime dei partecipanti alla seduta straordinaria sta così spingendo diversi imprenditori a farsi avanti per rilevare la proprietà di TikTok e consentirne, così facendo, la permanenza sugli store mobile negli Stati Uniti.

In attesa che il disegno di legge venga sottoposto al giudizio del Senato, tra i colossi hi-tech e i grandi investitori che potrebbero essere interessati all'acquisizione di TikTok ci sarebbe anche Bobby Kotick: stando a quanto sostenuto dai giornalisti del WSJ, l'ex amministratore delegato del gruppo Activision Blizzard King avrebbe contattato il presidente esecutivo di ByteDance Zhang Yiming per esprimere il suo interesse nel rilevare TikTok insieme a una cordata di imprenditori internazionali e di ulteriori investitori non meglio precisati, in ragione delle ingenti somme di denaro necessarie per acquisire il colosso dei social network (con un valore stimato nell'ordine delle centinaia di miliardi di dollari).

L'ex boss di Activision, quindi, sarebbe attualmente alla ricerca di partner. Le fonti anonime del Wall Street Journal citano il CEO di OpenAI Sam Altman tra le persone contattate da Kotick per avviare questo affare multimiliardario: per l'ex esponente di Activision, Altman potrebbe utilizzare TikTok per addestrare nuovi modelli di intelligenza artificiale basati sulle tecnologie di OpenAI.