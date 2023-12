Bobby Kotick saluta Activision: la catena di comando passa a Matt Booty di Microsoft

Si avvicina il fatidico giorno dell'addio di Bobby Kotick ad Activision Blizzard King: l'amministratore delegato dimissionario scrive una lettera ai dipendenti del colosso del publishing americano e prepara il passaggio di consegne con Matt Booty.

Il celebre uomo d'affari statunitense lascerà infatti ogni suo incarico presso Activision Blizzard nella giornata di venerdì 29 dicembre e, per questo, è impegnato nelle attività richieste per la delicata transizione che, dal 2024 in poi, vedrà l'attuale boss degli Xbox Game Studios Matt Booty al vertice della nuova catena di comando di Activision.

In ragione di questo importante passaggio di consegne, e del suo addio da Activision Blizzard dopo oltre 32 anni trascorsi alla guida dell'azienda, Bobby Kotick si rivolge direttamente ai dipendenti della compagnia per prendere congedo e ringraziare tutti coloro che, dal 1991 ad oggi, hanno contribuito a trasformarla in un vero e proprio gigante dell'industria dell'intrattenimento videoludico.

Dal 29 dicembre, quindi, il percorso di fusione tra Microsoft e il gruppo Activision Blizzard King entrerà in una nuova fase che vedrà la casa di Redmond al vertice della catena decisionale dell'azienda di Call of Duty, Diablo, Candy Crush e Warcraft (per tacere delle tantissime altre IP di Activision Blizzard e del suo esercito di sussidiarie). Spetterà quindi a Matt Booty supervisionare e dirigere il nuovo corso di Activision, con il contributo attivo di Phil Spencer, della nuova presidente del team Xbox Sarah Bond e di tutti gli altri dirigenti del publisher americano appena acquisito e, ovviamente, degli Xbox Game Studios.