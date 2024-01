Bodycam sulle orme di Unrecord: svelato in video l'FPS iperrealistico su Unreal Engine 5

L'incredibile realismo dei giochi in stile bodycam come Unrecord fa da sfondo alla nuova esperienza interattiva confezionata dallo studio Reissad: il team indie sta infatti dando forma a un nuovo sparatutto multiplayer su Unreal Engine 5 attualmente in fase di Playtest su PC.

Realizzato da un team di sviluppatori francesi composto da due appassionati di FPS di 17 e 20 anni, Bodycam cala i patiti del genere nei panni (o meglio, nella divisa) di un agente speciale incaricato di partecipare a un faticoso addestramento prima di entrare in azione.

Il titolo scelto da Reissad Studio tradisce la natura di un titolo che guarda, appunto, alle esperienze interattive in stile bodycam per restituirci a schermo tutta l'adrenalina delle operazioni condotte dalle forze speciali chiamate a operare nelle zone calde del pianeta.

I primi Playtest condotti dal team Reissad vertono proprio sull'affinamento delle dinamiche sparatutto da sperimentare in prima persona interpretando le truppe d'assalto di Bodycam, con delle sfide multiplayer PvP o contro nemici guidati dalla CPU da completare in squadra con l'ausilio di strumenti tecnologici come visori notturni in realtà aumentata che forniscono indicazioni sugli ordini da eseguire e sui nemici da abbattere.

La partenza della fase Early Access di Bodycam dovrebbe avvenire nel corso del 2024 su PC (Steam): in calce e in cima alla notizia trovate le prime immagini e il video che celebra l'inizio dei Playtest, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo nuovo sparatutto in prima persona.