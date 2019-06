I bolidi di Crash Team Racing Nitro Fueled sfrecciano nel gameplay trailer di lancio

Gli autori di Beenox approfittano dell'enorme visibilità mediatica concessa dall'E3 2019 per pubblicare il trailer di lancio di Crash Team Racing Nitro Fueled con diverse giornate di anticipo rispetto alla data di uscita del titolo, prevista per il 21 giugno su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Così come abbiamo potuto scoprire grazie alle numerose anteprime forniteci dagli sviluppatori canadesi, la riedizione Nitro Fueled di CTR comprenderà tutti i kart, i protagonisti, i potenziamenti e i tracciati del titolo originario, più tutta una serie di piste, veicoli e modalità inedite che promettono di fare felici tutti gli appassionati del genere.

Particolarmente interessanti sono poi gli interventi compiuti da Beenox per mantenere integro lo spirito del kolossal arcade racing originario attraverso la riedizione della modalità Avventura, qui ripoposta con una formula che prevede la possibilità, da parte degli utenti, di sbloccare oggetti e personalizzazioni a ogni vittoria conseguita, senza cioè attendere le sfide con i boss al seguito di Nitros Oxide.

Se desiderate ricevere un ulteriore approfondimento sul nuovo CTR, sulle pagine di Everyeye.it trovate il filmato della modalità multiplayer di Nitro Fueled, al quale vi lasciamo prima di ricordarvi che il titolo di Beenox e Activision è atteso al lancio per il 21 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con la versione PC prevista in uscita in un secondo momento.