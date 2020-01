I bolidi di Fast and Furious Crossroads sfrecciano nelle nuove immagini ingame

Terminata la delicata fase di acquisizione da parte di Codemasters, gli autori degli studi Slightly Mad pubblicano delle nuove immagini ingame di Fast and Furious Crossroads che mostrano alcuni dei bolidi che vedremo sfrecciare sulle polverose strade del loro prossimo arcade racing.

Come abbiamo potuto scoprire nel corso della cerimonia dei The Game Awards 2019, il nuovo progetto del team britannico trarrà spunto dalla saga cinematografica di Fast and Furious per rielaborarla in una storia dal canovaccio narrativo completamente inedito.

Il perno attorno al quale graviterà l'intera esperienza di gioco di Fast and Furious Crossroads troveremo sempre il terzetto composto da Dom, Letty e Roman: nel corso dell'avventura dovremo esplorare delle località esotiche per mettere i bastoni tra le ruote (letteralmente!) a una malvagia organizzazione internazionale che mira a instaurare una nuova era di terrore. Gli inseguimenti spericolati a cui ci dedicheremo per tutta la durata della campagna principale faranno da contraltare alle sfide multiplayer di una modalità su cui, però, vige ancora il più stretto riserbo da parte degli sviluppatori.

Il lancio di fast and Furious Crossroads è previsto per maggio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qualora foste interessati a questo progetto, vi riproponiamo anche questo articolo in cui Slightly Mad svela il cast di Fast & Furious Crossroads.