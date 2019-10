I bolidi di GRID sfrecciano nelle immagini e nel Trailer di Lancio

Gli sviluppatori inglesi di Codemasters ingannano l'attesa degli appassionati di racing game per l'uscita di GRID su PC, PlayStation 4 e Xbox One pubblicando un una nuova galleria immagini e un video che lancia la campagna promozionale #LikeNoOther.

Negli ultimi mesi, i Codies sono intervenuti più volte per illustrare nel dettaglio gli interventi realizzati per dare forma a questo progetto che, nelle intenzioni dei suoi autori, promette di superare le criticità dei capitoli precedenti e di offrire un'esperienza ludica più ricca e profonda, pur rimanendo nel solco tracciato dagli episodi passati.

Nel tentativo di trovare il perfetto equilibrio tra realismo e immediatezza, gli autori britannici si sono avvalsi della collaborazione con Fernando Alonso per ricostruire il modello di guida sulla base dei suggerimenti dell'ex campione di Formula Uno: come risultato di questo faticoso percorso di sviluppo, il nuovo GRID vanterà un totale di 104 eventi, 80 percorsi e tantissime auto suddivise per categoria. Il tutto, sorretto da un ampio ventaglio di modalità multiplayer e, per chi ama gareggiare in singleplayer, dal sistema Nemesis, la CPU incaricata di gestire il comportamento alla guida dei 400 piloti virtuali presenti nel titolo.

Prima di lasciarvi alle immagini e al video di lancio di GRID, vi ricordiamo che l'ambizioso gioco di guida di Codemasters sarà disponibile a partire dall'11 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, con approdo successivo su Stadia in coincidenza dell'apertura del nuovo servizio in game streaming di Google che, qui in Italia, è previsto per il mese di novembre.