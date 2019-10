I bolidi di Need for Speed Heat sfrecciano in un video gameplay 4K: svelati i requisiti PC

Dopo averci offerto un chiarimento su Always Online e Cross-Play di NFS Heat, gli autori di Ghost Games ci portano a Palm City per mostrarci un nuovo video gameplay del prossimo capitolo di Need for Speed e annunciare i requisiti della versione PC.

Il filmato in questione, pubblicato sulle pagine di IGN.com, mostra 13 minuti di scene di gioco in 4K incentrate sulle gare in notturna e sul funzionamento dell'Heat, il moltiplicatore di punteggio che si attiverà quando calerà il Sole per consentire al nostro intrepido alter-ego di acquisire più punti esperienza e crediti in relazione alle acrobazie compiute fuggendo dalle auto della polizia.

Quanto ai requisiti PC, eccovi invece la doppia scheda che illustra le specifiche di sistema Minime e Raccomandate da seguire per chi vorrà cimentarsi con le sfide di Need for Speed Heat sul proprio PC gaming:

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: FX-6350 / Core i5-3570

GPU: Radeon 7970/Radeon R9 280x / GeForce GTX 760

RAM: 8 GB

Spazio su Disco: 50 GB

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Ryzen 3 1300X / Core i7-4790

GPU: Radeon RX 480 / GeForce GTX 1060

RAM: 16 GB

Spazio su Disco: 50 GB

I bolidi di Need for Speed Heat divoreranno l'asfalto digitale di Palm City a partire dall'8 novembre, con il lancio dell'ultimo gioco di guida a mondo aperto di Ghost Games su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire la conoscenza del racing game di Electronic Arts leggendo il nostro speciale su Need for Speed Heat a cura di Francesco Fossetti.