Bologna FC 1909 entra nell'OIES: società sposa progetto italiano esport

Bologna Fc 1909 eSports, il team esport del club rossoblù, entra a far parte dell'Osservatorio Italiano Esports, la piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. Il primo tassello sarà il campionato eSerie A 2022.

L'accordo rientra nella strategia del club di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato video-ludico in vista della seconda edizione della eSerie A TIM, il Campionato virtuale della Lega Serie A TIM in partenza dal 15 febbraio prossimo.

Giunta seconda l’anno scorso nel torneo PES della eSerie A TIM, Bologna Fc 1909 eSports ha avviato la propria attività nel 2019 con l'obiettivo di offrire un nuovo asset strategico al Club. Oltre a garantire un miglior contatto con le nuove generazioni, la gestione del team si sta già rivelando una fonte di ricavo aggiuntiva, come dimostra la titolazione da parte del brand KING.

“Quello che fino a ieri chiamavamo futuro è già qua – spiega Christoph Winterling, Direttore Marketing e Commerciale del Bologna Fc 1909 – Il Bologna è stata una delle prime squadre in Italia ad entrare nel mondo dei giochi elettronici competitivi e questo ci è servito per conoscere un ambiente che oggi fa parte del nostro quotidiano. Oggi il nostro dovere è organizzarci in modo sempre più strutturato per far crescere la nostra community e confrontarci con le realtà che popolano questo settore. Ecco perché entriamo con entusiasmo in OIES".

Con questo nuovo ingresso, salgono a sette i rappresentanti del calcio professionistico italiano iscritti all’Osservatorio Italiano Esports: oltre al team rossoblù figurano infatti anche la FIGC, la Lega Pro, l’Inter, l’Udinese, la Sampdoria e il Monza.

"Il fatto che anche il Bologna FC 1909 abbia deciso di aggiungersi al nostro network è il segno che lo sport professionistico sta riservando un’attenzione sempre crescente agli Esports e al gaming - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'Osservatorio – Il Club emiliano ha un progetto di lungo respiro, che già ora sta portando notevoli benefici alle proprie strategie di marketing e comunicazione e che siamo certi diventerà sempre più strategico".



