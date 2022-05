Bologna Game Farm, 4 giochi italiani pronti al reveal: l'evento gratuito venerdì 13 maggio

Da una proficua collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, IncrediBOL!, ART-ER S. Cons. p. A. e IIDEA, ha preso vita il percorso di accelerazione di Bologna Game Farm, progetto volto a supportare lo sviluppo del settore videoludico in Italia.

Nella cornice proposta da quest'ultimo, hanno progressivamente preso forma quattro nuovi videogiochi, pronti per un reveal d'eccezione, in programma per venerdì 13 maggio a Bologna, presso la prestigiosa location di Cappella Farnese, al secondo piano di Palazzo d’Accursio. Dal palco della manifestazione di settore, i team di sviluppo italiani protagonisti di Bologna Game Farm presenteranno Spanky's Bat-a-Swing, di Green Flamingo, Basket Party di Orbital games, Flagship di Magari e Gladiator's Wheels di DreamBits Studio.

I progetti di videogame, ora ufficialmente in cerca di un publisher, hanno potuto beneficiare del percorso di accelerazione alle Serre di Art-ER, a cura di IIDEA e con il tutoraggio degli esperti Luca Marchetti, Gianluca Marani e Ivan Venturi. Ogni software house ha inoltre potuto usufruire di un contributo in denaro di 30.000 euro ciascuno e di una speciale partnership con Acer ed Epic Games.

Di seguito, trovate il programma completo dell'evento:

ore 10.00 panel "Politiche e azioni per il settore videoludico in Emilia Romagna"

Intervengono:

Rosa Grimaldi – delegata del Sindaco alle ICC

Mauro Felicori – Assessore alla Cultura e Paesaggio della RER

Giorgia Boldrini - Dir. Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna

Marina Silverii – Dir. Operativo ART-ER

Thalita Malagò – Direttore Generale di IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainment Association

ore 11.00 presentazione dei 4 videogame

Introduce:

Ivan Venturi, coordinatore del percorso di accelerazione di Bologna Game Farm

Magari - Flagship

Orbital Games - Basket Party

Green Flamingo - Spanky

Dreambits Studio - Gladiator Wheels

ore 15.00 una vetrina di progetti di videogame tra casi di successo e nuove uscite a cura di Svilupparty

Reply Game Studios - Soulstice

Raceward Studio - Rims Racing

Stormind Games - Batora: Lost Haven (apparso di recente tra gli annunci del Nintendo Indie World)

One O One Games - Aftermath

Dynamight - Fractured

Trinity Team - Slap and Beans 2/ The Darkest Tale

IPID in collaborazione con ABABO, ConsBO, Demetra - Nocturama Bononia

Italian Games Factory - Haunted Space

In chiusura, segnaliamo che la partecipazione all'evento è completamente gratuita, ma è richiesta una registrazione sul sito ufficiale di Bologna Game Farm.