Bologna Game Farm: Basket Party e Spanky's Battle Swing hanno un contratto di publishing

In più occasioni sulle nostre pagine vi abbiamo parlato del progetto di Bologna Game Farm, che nasce con lo scopo di sostenere lo sviluppo del settore videoludico nel nostro paese. Nel corso della sua prima edizione sono stati decretati 4 team vincitori, due dei quali hanno recentemente firmato gli accordi di pubblicazione per i rispettivi giochi.

I titoli in questione sono Basket Party, a cura di Orbital Games e Spanky's Battle Swing, sviluppato da Green Flamingo. Il primo è un videogioco multiplayer mobile che mescola azione e sport in partite 3 contro 3, il secondo è un platformer 3D musicale ispirato all'animazione americana degli anni 30/40.

Orbital Games è formato da un team di ingegneri di Modena con l'obiettivo di creare videogiochi capaci di unire le persone di tutto il mondo. Oltre ad aver dato vita a Basket Party, lo studio sostiene anche gruppi di sviluppo per il mobile gaming tramite le attività di orientamento BGF@Mobile.

“Nel corso di un evento internazionale [...] abbiamo avuto l’opportunità di entrare in contatto con diversi publisher, che hanno mostrato interesse per il nostro gioco mobile free-to-play ‘Basket Party’. Uno di loro in particolare ha creduto fortemente nel progetto e attualmente siamo in fase di soft launch in diversi Paesi”, spiega Alberto Pietrangelo, Product Manager di Orbital Games.

Green Flamingo, invece, è una start-up cooperativa dedita allo sviluppo di videogiochi. Come spiega il suo Producer e Fondatore, l'incontro con il publisher che ha poi deciso di firmare l’accordo di pubblicazione di Spanky's Battle Swing è avvenuto alla Gamescom di Colonia, dove aveva presenziato accompagnato dai tutor di Bologna Game Farm.

"Dopo qualche mese di attesa abbiamo ricevuto il riscontro ufficiale a maggio di quest’anno e da giugno siamo in produzione. Ritengo sia fondamentale essere presenti a eventi e fiere nazionali ed internazionali, sia per entrare in contatto con i professionisti del settore, sia per avere un confronto diretto con il mondo del lavoro.”

Possiamo quindi vedere il Bologna Game Farm come una fucina di idee e videogiochi. La capillarità di questo progetto rientra nelle iniziative volte a sostenere le industrie culturali e creative. Promosso da Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, Bologna Game Farm è coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con ART-ER in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association.