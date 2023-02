Bologna Game Farm entra nel vivo: è partita l'accelerazione per i 4 giochi vincitori

I 4 videogiochi vincitori del Bologna Game Farm sono entrati del vivo del processo di accelerazione promosso dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna.

A gennaio, ha infatti preso il via il programma di accelerazione le quattro software house vincitrici della seconda edizione di Bologna Game Farm. Il progetto, pensato per favorire lo sviluppo del settore videoludico in Italia e realizzzato in collaborazione con IncrediBOL!, ART-ER S.Cons.p.A e IIDEA, interesserà i titoli selezionati sino al prossimo maggio.



I quattro videogiochi premiati - ovvero Farafter, Monster Chef, The First Hand e Ryoko - hanno potuto beneficiare di un contributo di 30.000 euro ciascuno e ora iniziano attivamente il loro percorso di accelerazione presso le Serre dei Giardini Margherita di Bologna.L'obiettivo finale è quello di sviluppare prototipi da presentare a publisher italiani e internazionali. In merito all'evoluzione dell'iniziativa, Rosa Grimaldi, Delegata del Sindaco di Bologna alle Industrie Culturali e Creative, ha dichiarato: "L'attenzione alle dinamiche imprenditoriali nel mondo dei videogiochi cresce in tutto il mondo per la ricchezza di applicazioni, dall'entertainment all'education alla fruizione del patrimonio culturale. BGF per la città di Bologna è una occasione per supportare team talentuosi nello sviluppo di innovazione in ambito videoludico e nella generazione di impatto sul territorio locale e quello più esteso".



Il percorso di accelerazione proposto da Bologna Game Farm si articolerà in 3 fasi:

Analisi di eventuali criticità (tecniche o merceologiche) e definizione dei ruoli all'interno dei team, con tanto di sessioni di mentorship, su base settimanale, con professionisti del settore videoludico e con aziende di altri settori per migliorare le capacità tecniche e manageriali dei team;

Produzione di una demo giocabile , che sarà presentata a pubblico e stampa a metà maggio al Demo Day;

Preparazione di un pitch per attirare potenziali publisher;

Il progetto Bologna Game Farm procede dunque a passo deciso con il supporto ai vincitori della sua seconda edizione.