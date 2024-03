Bologna Game Farm parte con la fase successiva: appuntamento al 10 maggio con il Demo Day

L'inizio di quest'anno è stato davvero importante per l'industria videoludica italiana: dopo aver scoperto i quattro vincitori della terza edizione del Bologna Game Farm, nella giornata di ieri 14 marzo è giunta al termine la prima fase del programma di accelerazione con i suddetti team di sviluppo che si sono dimostrati più meritevoli.

Sono passati ormai diversi mesi dalla pubblicazione del bando per la terza edizione del Bologna Game Farm, ma nell'arco di soli due mesi si intravedono già i primi risultati del progetto. Il lavoro svolto dalla regione Emilia-Romagna e coordinato dal comune di Bologna per favorire la crescita dello sviluppo di videogiochi ha permesso ai quattro studi dell'ultima edizione del Bologna Game Farm di raggiungere grandi risultati in poche settimane.

Dopo aver preso parte a numerose sessioni di mentorship in aula con alcuni esponenti del settore (fra tutti, Nacon Studio Milan, AntabStudio, Milestone e molti altri), i quattro team di sviluppo coinvolti realizzeranno una demo che verrà presentata al Demo Play il 10 maggio. Grazie al sostegno delle industrie culturali e creative del panorama italiano, dal mese di marzo 2024 parte in via ufficiale la nuova fase del Bologna Fame Farm, il progetto svolto con il supporto tecnico di IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association). Il prossimo 10 maggio sarà il momento della verità, con l'evento che si terrà per il pubblico e la stampa presso il Palazzo D'Accursio per presentare il lavoro svolto dalle software house.

