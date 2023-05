Bologna Game Farm festeggia: i prototipi dei 4 giochi vincitori sono pronti!

In seguito all'avvio ufficiale del processo di accelerazione per i giochi vincitori dell'edizione 2022-2023 di Bologna Game Farm, gli sviluppatori premiati all'interno del contest nostrano hanno potuto dare ufficialmente il via al lavoro per rendere realtà le proprie suggestioni creative.

Quest'oggi l'iniziativa compie un ulteriore passo in avanti, con la presentazione ufficiale dei prototipi dei quattro videogiochi realizzati dagli altrettanti team di sviluppatori dell'Emilia-Romagna vincitori della seconda edizione di Bologna Game Farm. Promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, l'evento ha potuto contare anche sul supporto di Art-ER, IncrediBOL! e IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association).



Di seguito i primi dettagli sui progetti protagonisti:

Farafter, di Giant Cog Studio : un GDR single player dalla struttura open world e con sistema di combattimento a turni. Realizzato in pixel art, l'avventura si sviluppa attraverso le scelte dei giocatori;

: un GDR single player dalla struttura open world e con sistema di combattimento a turni. Realizzato in pixel art, l'avventura si sviluppa attraverso le scelte dei giocatori; Monster Chef, di Studio Pizza : un roguelike hack and slash con componenti gestionali, nel quale i giocatori impersonano Pranzo, un novizio dell’Ordine della Buona Forchetta, prestigiosa organizzazione di cuochi guerrieri. Lo scopo del gioco è aiutare il protagonista a gestire una locanda e soddisfare i palati (raffinati e non) degli abitanti del mondo di Delizia, sfruttando mostri e strane creature fantastiche come...ingredienti!;

: un roguelike hack and slash con componenti gestionali, nel quale i giocatori impersonano Pranzo, un novizio dell’Ordine della Buona Forchetta, prestigiosa organizzazione di cuochi guerrieri. Lo scopo del gioco è aiutare il protagonista a gestire una locanda e soddisfare i palati (raffinati e non) degli abitanti del mondo di Delizia, sfruttando mostri e strane creature fantastiche come...ingredienti!; The First Hand, di Non Studio : un roguelike deckbuilder umoristico, nel quale trovano posto combattimenti a base di sasso, carta e forbici;

: un roguelike deckbuilder umoristico, nel quale trovano posto combattimenti a base di sasso, carta e forbici; Ryoko, di Kodama Studio: un puzzle adventure puzzle a scorrimento con elementi platform, che vede protagonista la giovane Ryoko, apprendista sacerdotessa della luce capace di utilizzare i torii per raggiungere il mondo degli spiriti;

Ciascuno dei team vincitori del Bologna Game Farm ha avuto a disposizione un contributo di 30.000 euro e ha preso parte a un percorso di accelerazione durato cinque mesi e mezzo. Ora che i prototipi sono pronti, l'obiettivo finale dei team consiste nell'identificare publisher interessati alla commercializzazione dei titoli.