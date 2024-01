Bologna Game Farm: scopriamo i 4 vincitori della terza edizione

Lo scorso dicembre 2023 sono stati annunciati i quattro vincitori della terza edizione del Bologna Game Farm, l'iniziativa tutta italiana che permette ad alcuni piccoli team del nostro paese di prendere parte ad uno speciale programma di accelerazione. Scopriamo tutti i dettagli.

Ad essersi aggiudicati la vittoria sono gli studi indipendenti che hanno realizzato TerrorBane Viral, KAI, Block Number Five e Sliding Hero. BitNine Studio Sas è il team di Forlì che ha dato vita a Terrorbane Viral, un gioco in cui il giocatore deve fronteggiare un'ondata di software malevoli che invade il suo computer. Viene poi da Bologna Floriano Lapolla, il creatore di Kai: si tratta di un mix tra avventura e strategico in cui è fondamentale esplorare e gestire le risorse. È bolognese anche Michele Furia, che ha realizzato il gioco di ruolo a tema graffiti chiamato Block Number 5. Troviamo infine Paolo Zito, sempre di Bologna, che ha conquistato tutti con il metroidvania monodirezionale intitolato Sliding Hero.

Tutti e quattro i vincitori del concorso si sono aggiudicati un contributo fino a 30.000 euro ciascuno, postazioni di coworking all’interno delle Serre di Art-ER ed un percorso di accelerazione su misura a cura dei professionisti di IIDEA.

Per chi non lo sapesse, il Bologna Game Farm è un progetto ideato per la crescita del settore videoludico nel territorio italiano. Questa iniziativa è promossa dalla regione Emilia Romagna e dal comune di Bologna con il supporto di ART-ER S.Cons.p.A, IncredBOL! e IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association.

Avete già letto il nostro ultimo speciale dedicato al Bologna Game Farm?