Bologna Game Farm e videogiochi, al via la terza edizione: ecco il bando 2024

Con il completamento dei prototipi dei giochi vincitori dell'edizione 2023 di Bologna Game Farm, è tempo di scoprire tutti i dettagli sulla prossima edizione dell'iniziativa dedicata agli aspiranti sviluppatori di videogiochi.

Promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, il progetto Bologna Game Farm è coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con Art-ER nell'ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncredBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association). Alla sua terza edizione, l'iniziativa mira a supportare la realizzazione di nuovi prototipi videoludici, da proporre successivamente a publisher internazionali.

Gli aspiranti autori di videogiochi avranno tempo sino al 28 settembre 2023 per inviare la propria candidatura tramite l'apposito form online, accessibile tramite il bando di Bologna Game Farm 2024. Quest'ultimo mette nuovamente a disposizione contributi per un massimo di 30.000 euro ciascuno a fondo perduto, riconosciuti nella misura percentuale pari all'80% della spesa ammissibile, e un percorso di accelerazione su misura, volto a sviluppare progetti di videogiochi e a definire un'adeguata strategia di commercializzazione. La sede dell'acceleratore continuerà ad essere presso le Serre di Art-ER.

Potete procedere con il download del bando integrale tramite il seguente link:

La presentazione della terza edizione di Bologna Game Farm è giunta in concomitanza con First Playable, evento business per il settore dei videogiochi in Italia, organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission in collaborazione con Agenzia ICE.