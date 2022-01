Bomb Crypto è come Bomberman, ma è play-to-earn e basato sulla blockchain

Tra i videogiochi più popolari attualmente presenti sulla Binance Smart Chain, Bombcrypto è un emulo di Bomberman basato sulla blockchain che invita i propri utenti a gestire dei personaggi bombaroli, esplorare il metaverso assieme agli altri giocatori, sconfiggere mostri, ottenere token e guadagnare giocando.

In Bomb Crypto è possibile ottenere oggetti NFT semplicemente giocando e rivenderli sul marketplace per guadagnare. La principale valuta di gioco è il BCOIN, un token che viene utilizzato per comprare nuovi Bomber Hero e incrementare il loro livello. Anche se è possibile ottenere NFT semplicemente giocando, per iniziare è obbligatorio acquistare un Bomber Hero, che costa 10 BCOIN (circa 29 euro al momento della stesura di questa notizia).

Sono diverse le modalità di gioco previste nella forma completa di Bomb Crypto. Nell'Avventura, in arrivo il 18 gennaio assieme al Marketplace, i giocatori devono selezionare il Bomber Hero in loro possesso e sconfiggere tutti mostri all'interno di un livello per ottenere l'accesso a quello successivo. La distruzione dei blocchi e l'uccisione dei nemici offrono qualche probabilità di drop di BCOIN. Nell'Arena Battle, in arrivo prossimamente, sono invece chiamati a combattere contro altri utenti. Per partecipare devono sborsare dei Token e alla fine della battaglia il vincitore prende tutti quelli dei perdenti. Il Bomber Hero perde un certo quantitativo di energia ogni volta che affronta un'Arena Battle. Nuovi eroi possono essere ottenuti nelle Rescue Mission, già disponibili in-game: in alcune mappe c'è una rara possibilità di imbattersi in una gabbia che cela un Bomber Hero al suo interno. In caso di successo della missione di salvataggio, il Bomber Hero entra a far parte del proprio roster, tuttavia necessita di essere curato prima di poter essere impiegato in battaglia. Gli eroi vengono ospitati in una Staff House, nella quale possono ricaricare la loro energia.

Potete scoprire maggior dettagli su questo titolo (ed eventualmente cominciare a giocarlo) dirigendovi sul sito ufficiale di Bomb Crypto. La roadmap attuale prevede: l'introduzione delle decorazioni per le case e un nuovo livello per la modalità storia nel primo trimestre di quest'anno; la modalità battaglia e le classifiche nel secondo trimestre; quest e achievement nel terzo trimestre; nuovi livelli, NFT e una mappa PvP negli ultimi mesi del 2022.