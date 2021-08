Bomb Rush Cyberfunk: l'erede di JSR esce nel 2022 in esclusiva temporale su Switch

In apertura del Nintendo Indie World dell'11 agosto, i ragazzi del Team Reptile hanno riaperto una finestra sulla frizzante dimensione cel shading di Bomb Rush Cyberfunk per annunciarne l'arrivo nel 2022 in esclusiva console temporale su Nintendo Switch.

Il filmato proposto da Team Reptile ci rituffa nelle atmosfere "funkstyle" dell'erede spirituale di Jet Set Radio per darci modo di ammirare l'ampia rosa di attività da svolgere nel corso della campagna principale.

La metropoli tentacolare da percorrere sfrecciando sugli skateboard dei protagonisti di Bumb Rush Cyberfunk sarà suddivisa in quartieri, ciascuno con un proprio "sottobosco urbano" di missioni da completare e, naturalmente, di pareti da riempire con i graffiti e i segni distintivi della propria crew. Al progetto di Cyberfunk parteciperà anche Hideki Naganuma, il compositore delle colonne sonore dell'originario JSR e del sequel Jet Set Radio Future, a ulteriore riprova delle ambizioni nutrite da Team Reptile.

Muniti di boostpack e della curiosità necessaria per scoprire gli angoli più misteriosi di questa cittadina, gli appassionati dell'indimenticabile serie di Jet Set Radio potranno cimentarsi nelle sfide offerte da Bomb Rush Cyberfunk nel corso del prossimo anno su PC e Nintendo Switch. Il platform sandbox di Team Reptile uscirà perciò in un secondo momento su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.