Bomb Rush Cyberfunk: l'erede di Jet Set Radio slitta al 2022 e si mostra in video

Gli sviluppatori del Team Reptile tornano a mostrarci delle scene di gameplay di Bomb Rush Cyberfunk con un video che fissa per il 2022 la finestra di lancio di questo frizzante action platform che promette di raccogliere l'eredità spirituale di Jet Set Radio.

Il trailer confezionato dagli autori che, in passato, si sono cimentati nei picchiaduro brawler come Lethal League ci catapulta nella dimensione "funkstyle" di questa nuova proprietà intellettuale per mostrarci il suo sistema di gioco estremamente fluido e l'ampia libertà d'azione e di movimento.

Gli utenti dovranno partecipare a una gara tra crew composte da artisti di strada che si sfideranno a suon di graffiti tra i quartieri di una metropoli tentacolare con tante ambientazioni da esplorare. Ciascun personaggio sarà dotato di un boostpack che gli consentirà di aumentare l'ampiezza dei salti e raggiungere piattaforme sopraelevate da cui eseguire i graffiti per la propria crew.

Il mondo di gioco vanterà una grafica in cel shading ideata da Dion Koster, mentre la colonna sonora sarà affidata a Hideki Naganuma, il compositore dei brani dell'originario JSR e del sequel Jet Set Radio Future.

In calce alla notizia trovate anche le ultime immagini condivise dal Team Reptile per tratteggiare l'esperienza ludica, artistica e grafica di Bomb Rush Cyberfunk prima del suo arrivo nel 2022 su PC e, presumibilmente, su console come Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.