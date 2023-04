Bomb Rush Cyberfunk: l'erede spirituale di Jet Set Radio ha una data di lancio

Proprio in concomitanza con il rilancio di un rumor che vuole vicino l'annuncio del ritorno di Jet Set Radio, ecco che Bomb Rush Cyberfunk, considerato come l'erede spirituale del cult di SEGA, riceve finalmente la sua data di lancio ufficiale.

In occasione dell'Indie World di aprile, Nintendo ha mostrato un nuovo trailer dedicato all'esplosivo Bomb Rush Cyberfunk, di cui conosciamo finalmente la data di uscita dopo il rinvio giunto l'anno scorso. Come ci viene svelato al termine del trailer che potete gustarvi in cima alla notizia, il titolo sarà disponibile su PC e in esclusiva temporale su console Nintendo Switch a partire dal 18 agosto di quest'anno. Il titolo curato da Team Reptile arriverà in futuro anche su altre piattaforme, e con buone probabilità lo vedremo sbarcare prima o poi su piattaforme PlayStation e Xbox.

In Bomb Rush Cyberfunk ci tufferemo in un mondo ambientato nel futuro ideato dalla mente del game director Dion Koster, in cui squadre dedite alla creazione di graffiti dotate di boostpack si scontrano per il controllo delle strade. "Balla, dipingi graffiti, colleziona ritmi, combina i tuoi trucchi e affronta i poliziotti per rivendicare la tua pretesa sulla tentacolare metropoli di New Amsterdam", l'invito della descrizione ufficiale del gioco. Il titolo avrà 5 distretti principali della città da ricoprire con i graffiti, e qui potremo anche arruolare nuovi membri che si uniranno alla nostra squadra. La mappa sarà esplorabile a bordo di skateboard, BMX e altri mezzi.