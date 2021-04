Bomb Rush Cyberfunk oltre Jet Set Radio: la nuova clip mostra la fluidità dei movimenti

Per indorare l'amara pillola dell'annuncio del rinvio di Bomb Rush Cyberfunk, gli autori del Team Reptile mostrano una nuova clip dell'erede spirituale di Jet Set Radio che testimonia i progressi compiuti nello sviluppo di una delle componenti fondamentali del titolo, ossia il sistema di movimento.

Il filmato confezionato dal team che, in passato, si è cimentato nello sviluppo di picchiaduro brawler come Lethal League ci permette di ammirare una fluida sequenza di movimento tra le automobili parcheggiate sul tetto di un parcheggio multipiano.

Nelle intenzioni dei suoi autori, Bomb Rush Cyberfunk saprà raccogliere il pesante fardello dell'eredità spirituale di Jet Set Radio proiettando gli appassionati dell'indimenticata serie SEGA in una dimensione "funkstyle" da esplorare in piena libertà. Il compito degli utenti sarà quello di partecipare a una gara tra crew organizzata dagli artisti di strada di una metropoli tentacolare.

Muniti di boostpack per spiccare balzi con cui raggiungere le postazioni sopraelevate e compiere trick d'ogni sorta, ciascun "graffitaro" dovrà sfuggire al controllo delle forze dell'ordine e visitare ogni quartiere della città per marcare il territorio con i segni distintivi della propria crew. Le ambizioni che accompagnano questo progetto trovano diretta testimonianza nella partecipazione di Hideki Naganuma, il compositore delle colonne sonore dell'originario JSR e del sequel Jet Set Radio Future. Vi lasciamo all'ultima clip di Bomb Rush Cyberfunk e vi ricordiamo che il frizzante platform sandbox del Team Reptile è previsto in uscita nel 2022 su PC e console, presumibilmente su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PS5 e Xbox Series X/S.