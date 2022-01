Bomb Rush Cyberfunk, sorpresa: l'erede di Jet Set Radio avrà anche le BMX!

Dopo aver ribadito l'esclusiva temporale Switch di Bomb Rush Cyberfunk durante il Nintendo Indie World dell'agosto 2021, i ragazzi del Team Reptile mostrano un nuovo video che testimonia, ebbene sì, la presenza delle BMX nella dimensione in cel shading dell'erede spirituale di Jet Set Radio.

Oltre alle funamboliche bici da competizione, l'ultimo trailer mostra anche delle sequenze di gameplay che confermano la possibilità di utilizzare dei pattini in linea per adempiere alle numerose attività richieste dalla propria gang virtuale.

Gli appassionati vecchi e nuovi di questo ormai iconico genere di esperienze platform free roaming inaugurato da JSR potranno cimentarsi in una pletora di missioni a mondo aperto per riempire di graffiti i palazzi del proprio quartiere e delle aree cittadine controllate dalle band rivali.

Con l'ultimo video, il Team Reptile può inoltre ribadire la presenza di un sistema di progressione basato sullo stile dei trick eseguiti: in base alla complessità delle combo e delle piroette compiute con lo skateboard, i pattini in linea, le BMX e i retrorazzi degli stivaletti sci-fi indossati dal nostro alter-ego sarà infatti possibile sbloccare dei segreti e scoprire nuove aree della mappa. A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo trailer e attendere l'annuncio della data di lancio di Bomb Rush Cyberfunk su PC e in esclusiva console (temporale) su Nintendo Switch.