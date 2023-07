Bomb Rush Cyberfunk, ecco il nuovo Trailer: annunciata la data d'uscita su PS e Xbox

L'erede spirituale di Jet Set, Radio Bomb Rush Cyberfunk, ha una data di lancio su Nintendo Switch e Steam sin dal mese di aprile. Eppure, con la recente pubblicazione dell'Official Special Trailer, i ragazzi di Team Reptile hanno mostrato nuovamente Bomb Rush Cyberfunk in tutta la sua bellezza e rivelato la data per la versione PS e Xbox.

È ormai da qualche anno che si attende l'uscita di Bomb Rush Cyberfunk in esclusiva temporale su Switch: dopo un primo rinvio avvenuto nel 2021, il titolo ideato da Team Reptile è passato un po' in sordina. Ciò nonostante, Bomb Rush Cyberfunk è più vivo che mai ed è pronto a giungere in grande stile su Nintendo Switch e Steam il 18 agosto 2023. Fortunatamente, però, gli utenti dell'ecosistema PlayStation e Xbox non dovranno attendere molto tempo.

In concomitanza del rilascio del suddetto Official Special Trailer, il team ha comunicato che Bomb Rush Cyberfunk uscirà su PlayStation e Xbox l'1 settembre 2023. L'esclusività per la console ibrida di Nintendo - e per l'ecosistema PC - avrà dunque vita breve ma, in ogni caso, l'attesissimo progetto dalla natura fortemente platform e dal ritmo adrenalinico si fa sempre più vicino. Pronti a scoprire quanto ha da offrire Bomb Rush Cyberfunk? Tra circa due settimana ci sarà modo se l'erede di Jet Set Radio sarà in grado di reggere il peso che porta sulle sue spalle.