Bombergrounds: gratis su Steam, Android e iOS l'ibrido tra Bomberman e Battle Royale

Se siete stanchi dei soliti free to play per PC e mobile, sappiate che è ora disponibile gratuitamente su Steam un nuovo titolo che fonde le meccaniche di base di un battle royale al sistema di combattimento di Bomberman.

Parliamo di Bombergrounds: Battle Royale, un nuovo free to play che può essere scaricato in qualsiasi momento su Steam, Google Play Store e Apple App Store senza costi aggiuntivi. Il gioco in questione prevede match da 25 giocatori, i quali dovranno combattersi a suon di bombe fino a quando non ne resterà in piedi soltanto uno. Nel caso foste in possesso di più piattaforme, sappiate che il gioco supporta anche il cross-play, così da mantenere i progressi e giocare con utenti su dispositivi diversi dal vostro. Va precisato inoltre che il gioco contiene microtransazioni che riguardano esclusivamente la personalizzazione del proprio avatar e non intaccano in alcun modo il gameplay.

Ecco di seguito i requisiti minimi del gioco nella sua versione PC, particolarmente accessibili:

Sistema operativo: Windows 7 o superiore

Processore: Core i3 o superiore

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video con almeno 256MB di memoria video

DirectX: Versione 9.0

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 1 GB di spazio disponibile

Questi sono invece i link per il download: