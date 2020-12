Bomberman nel 2021: in arrivo un nuovo annuncio da Konami

Come da tradizione, con l'approssimarsi della fine dell'anno, il magazine nipponico Famitsu ha avuto modo di intervistare una vasta selezione di sviluppatori, che hanno condiviso con la redazione le proprie ambizioni per il 2021.

Tra le rassicurazioni sullo sviluppo di Bayonetta 3 da parte dei vertici di Platinum Games e la promessa di molti nuovi giochi firmati Koei Tecmo, ha trovato spazio anche la condivisione di nuovi dettagli sui progetti futuri di casa Konami. Il colosso videoludico giapponese, come noto, detiene la proprietà di IP amatissime dal pubblico, con serie come Metal Gear Solid, Silent Hill o Castlevania. Nel corso degli ultimi anni, la software house ha proposto sul mercato alcuni titoli che hanno visto tornare in auge diverse produzioni. Tra queste, si è ritagliata un proprio spazio anche Bomberman.



Dopo il lancio di Super Bomberman R su Nintendo Switch e il successivo esordio di un suo porting per Google Stadia con Super Bomberman R Online, Konami sembra pronta a dar forma ad un ulteriore gioco dedicato. Nel corso dell'intervista concessa a Famitsu, riferendosi al 2021, Noriaki Okamura ha in particolare dichiarato: "Ci sono programmi anche per un nuovo annuncio legato a Bomberman in arrivo presto! Speriamo lo attendiate con ansia!". Nessun ulteriore dettaglio è stato tuttavia condiviso in merito.