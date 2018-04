Bond 25, Hellboy reboot e Marvel Cinematic Universe: le migliori news Cinema di ieri

Novità interessanti, ieri, per quanto riguarda l'ambito cinematografico, ovviamente legate sempre ai principali franchise del momento, anche se nel recap odierno vedremo curiosità sul prossimo Bond 25, su Hellboy: Rise of the Blood Queen e sul Marvel Cinematic Universe.

Bond 25 sarà il prossimo film di Daniel Craig

Dopo tanto attendere, ieri l'attore Daniel Craig ha finalmente confermato che Bond 25 sarà il suo prossimo film. L'attore britannico ha debuttato nel ruolo dell'agente 007 nel film Casino Royale del 2006, per la regia di Martin Campbell, e ha ripreso il ruolo nei tre sequel successivi. L'ultima apparizione risale al 2015, in Spectre, diretto da Sam Mendes.



Un glorioso billboard per Hellboy: Rise of the Blood Queen

Mentre la lavorazione del film dovrebbe ormai essere entrata in fase di fine riprese e inizio post-produzione, l'attesissimo Hellboy: Rise of the Blood Queen (titolo non ufficiale) si mostra oggi in un glorioso billboard per le strade di Los Angeles. In realtà il banner poster è un disegno del grande creatore della serie, Mike Mignola, e non ci regala un nuovo sguardo a David Harbour (Stranger Things) nei panni di Red, ma il cartellone resta comunque bellissimo e spettacolare.



Il video tributo ai fan per i 10 anni del MCU!

Mentre cresce sempre di più l'attesa per vedere in sala Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, ieri i Marvel Studios hanno rilasciato online una nuova featurette per celebrare 10 anni di Fandom e il primo decennio dello studio, nonché l' uscita, il 27 aprile, del terzo crossover del MCU. Quasi commovente!



Abusi psicologici su Stan Lee dalla figlia JC

A circa un mese di distanza dal primo report del The Daily Best dedicato alla pessima situazione familiare di Stan Lee, "preso di mira dagli avvoltoi", ieri è stato l'Hollywood Reporter a svelare un aneddoto legale legato al grande fumettista, quando Lee andò dal suo avvocato per redigere una dichiarazione. Il documento è stato infatti scritto dall'avvocato di Lee, Tom Lallas, e ritorna propria sulle losche figure che girerebbero ora intorno al fumettista, esclusivamente intenzionate ad appropriarsi delle sue ingenti finanze. Tra questi, purtroppo, ci sarebbe anche la figlia 67enne JC, al centro tra l'altro della dichiarazione legale.



Nuovo trailer e poster ufficiale per Shark - Il primo squalo

La Warner Bros. Pictures ha diffuso ieri un nuovo trailer e un poster internazionale di Shark - Il primo squalo, monster-movie d'azione con protagonista Jason Statham alle prese con un Megalodonte, dopo il trailer e il poster che vi abbiamo mostrato ieri. Il film è diretto da John Turteltaub, regista della commedia corale Last Vegas e dei due capitoli del franchise National Treasure con Nicolas Cage.



21 milioni per le edizioni home-video di Blade Runner 2049!

La corsa al box-office casalingo di Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, lo ricorderete, si era fermata solamente a 92 milioni di dollari circa e a 259 milioni a livello internazionale, a fronte di un budget stimato di oltre 300 milioni di dollari, divisi tra spese di produzione e di marketing. Tuttavia, Blade Runner 2049 sta ancora continuando a guadagnare qualcosa grazie alle edizioni home-video, con le quali ha racimolato finora la bellezza di 21 milioni di dollari, divenendo il terzo miglior incasso per un film in home-video del 2018.