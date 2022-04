Bonelab: Stress Level Zero annuncia l'action sandbox su PC e Meta Quest

In occasione dello showcase videoludico di Meta Quest, le fucine digitali di Stress Level Zero hanno sfornato il primissimo gameplay trailer di Bonelab, il sequel dell'apprezzata esperienza action sandbox per sistemi VR Boneworks.

Il titolo proporrà un'esperienza di gioco ancora più immersiva e stratificata, merito dei progressi compiuti dai dispositivi VR e, quindi, delle maggiori opportunità offerte sia in tema di realismo grafico che di approcci al gameplay.

Ogni stanza del mega-laboratorio di Bonelab sarà interamente interattiva, ciò significa che tutti gli oggetti saranno gestiti dal motore fisico e potranno essere impiegati per risolvere gli enigmi ambientali, completare le attività richieste o anche solo sperimentare le soluzioni più creative. L'estrema modularità dell'esperienza di gameplay proposta da Bonelab sarà al servizio di tutti gli sviluppatori indipendenti, come confermano gli stessi ragazzi di Stress Level Zero nell'annunciare il pieno supporto alle mod.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video di annuncio di Bonelab e vi ricordiamo che la nuova avventura in Realtà Virtuale di Stress Level Zero è prevista al lancio nel 2022 su Meta Quest, Rift e per dispositivi VR su PC.