Bonfire Peaks: l'avventura in voxel art si mostra in video su PC, PS4 e PS5

Dopo aver illustrato tutte le novità del firmware di settembre di PlayStation 5, i curatori del PS Blog offrono a Corey Martin la vetrina mediatica ideale per l'annuncio della data d'uscita di Bonfire Peaks, l'avventura in voxel art in sviluppo per PC, PS4 e PS5.

Il progetto di Bonfire Peaks vede lo sviluppatore di Pipe Push Paradise e Hiding Spot collaborare con Draknek alla realizzazione di un'esperienza rompicapo dallo stile artistico che, similarmente a quanto proposto da Shin'en Multimedia con la deliziosa avventura The Touryst, adotta la tecnica del voxel art.

Nel descrivere l'esperienza di gioco promessa da questo progetto, Martin spiega che con Bonfire Peaks ha provato a "lasciarsi alle spalle la monotonia dei rompicapo riempitivi": il suo nuovo puzzle adventure annovera ben 200 enigmi da risolvere sfruttando meccaniche di gioco sempre diverse, con una progressione delle attività che, a detta del suo ideatore, "terrà vivo l'interesse degli appassionati dall'inizio alla fine della partita".

Possiamo farci un'idea più compiuta dell'offerta ludica di Bonfire Peaks ammirando la galleria immagini in calce alla notizia e, soprattutto, le scene di gameplay proposte da Corey Martin nel video che fissa l'uscita della sua prossima esperienza rompicapo al 30 settembre su PC, PS4 e PlayStation 5.