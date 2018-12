Bonnie Ross fiera di ciò che 343 Industries sta facendo con Halo: Infinite

Bonnie Ross, corporate vice presidente di Microsoft e a capo di 343 Industries, è recentmente stata inserita nella Hall of Fame dell'Academy of Interactive Arts & Sciences, diventandone il 23esimo e ottenendo il Premio alla Carriera come già avvenuto a personaggi dell'industria come Hideo Kojima e Todd Howard.

Oltre ad aver esternato tutta la propria gioia per il riconoscimento di cui è stata insignita, nel corso di un'intervista concessa a Gamesbeat, Bonnie Ross ha trovato anche il tempo di parlare dell'amata saga di Halo, attualmente in mano proprio a 343 Industries. Pur ammettendo di aver commesso qualche sbaglio in passato, Ross ha affermato di essere assolutamente fiduciosa sul futuro del franchise ed il lavoro svolto sinora dal team di sviluppo con Halo: Infinite.

"Onestamente, abbiamo commesso qualche errore lungo la strada. La community ci ha aiutati ad imparare da questa esperienza [riferendosi ad Halo 4 e Halo 5: Guardians, primi titoli della serie ad essere stati sviluppati da 343 Industries, ndr]. Ma penso che, guardando ad Halo, il personaggio più importante sia il suo universo, e noi siamo i suoi protettori. È un'esperienza che ti aiuta a rimanere umile. L'intero team considera quest'universo non soltanto nostro, ma anche dei fan. Stiamo facendo le cose giuste per i fan? Questo prezioso, prezioso mondo di gioco fa parte della nostra cultura, e noi siamo chiamati a prenderne cura. E vogliamo farlo bene.

Dire che occuparsi del franchise di Halo è stato come prendere in consegna un business già ben stabilito, ma creandoci attorno una compagnia startup. Ciò di cui vado più fiera è l'aver creato un team incredibile. Sono di parte, ma a mio parere i 343 hanno i migliori talenti in tutta l'industria. Il lavoro che hanno svolto, e ciò che stiamo facendo con Halo: Infinite mi riempie di orgoglio".

343 Industries ha recentemente mostrato il making of del trailer di annuncio di Halo: Infinite, che ricordiamo essere ancora privo di una data di lancio.