Bonus della Settimana dell'Alta Velocità in GTA Online

Rockstar Games annuncia nuovi Bonus della Settimana in GTA Online dedicati agli amanti dell'alta velocità: scendi in pista e scatenati con le folli gare stunt di Southern San Andreas: sono previsti GTA$ e RP doppi in tutte le gare stunt e multiveicolo.

Se non puoi fare a meno di veicoli veloci approfitta degli su queste supercar in vendita da Legendary Motorsport:

Pegassi Tezeract 40% di sconto

Overflod Tyrant 40% di sconto

Pegassi Zentorno 40% di sconto

Grotti X80 Proto 40% di sconto

Dewbauchee Vagner 40% di sconto

Principe Deveste Eight 40% di sconto

Espandere la tua attività sarà più economico del solito questa settimana, grazie agli sconti di Dynasty 8 Executive su uffici e relativi garage e officine:

Uffici 50% di sconto

Garage dell'ufficio 50% di sconto

Officine dell'ufficio 50% di sconto

Chi preferisce rubare e rivendere i veicoli invece di guidarli, questa settimana, potrà guadagnare il 50% di GTA$ in più nelle missioni di vendita di Import/export. Anche la prova a tempo di questa settimana "Su per il Chiliad” offre GTA$ e RP doppi.

Toe Shoes: moderne fuori, preistoriche dentro. Non farti ingannare dalle apparenze! Gioca a GTA Online durante questa settimana per arricchire il tuo guardaroba con la maglietta Toe Shoes.