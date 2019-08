Ecco i bonus preorder di Shenmue 3 per gli Stati Uniti

Mentre l'uscita di Shenmue 3 si avvicina sempre di più, Ys Net e Deep Silver cercano di tentare i potenziali acquirenti del gioco svelando i contenuti extra disponibili con il pre-order del gioco. Vediamo insieme a cosa avranno diritto i giocatori americani che lo prenoteranno.

Innanzitutto è previsto un pacchetto comune per tutti i rivenditori aderenti, che prevede:

3 bottiglie di Snake Power, l'elisir che ripristina l'energia in battaglia

5000 gettoni per l'area dei giochi d'azzardo

Abilità Blazing Kick sbloccata da subito

24 biglietti da scambiare per capsule toy

Oltre a questi oggetti, Amazon, Best Buy, GameStop ed EB Games hanno tutti dei bonus esclusivi per i pre-order.

Amazon offre un DLC con una giacca extra per Ryo Hazuki, Kenpogi Training Wear, basata sui tradizionali vestiti da Kung Fu. Best Buy prevede invece la Limited Edition Steelbook, con una particolare illustrazione di Ryo e Shenhua. GameStop ed EB Games (per il Canada) infine, offrono il medaglione con il drago e la fenice.

Shenmue 3 sarà disponibile a partire dal 19 novembre su PlayStation 4 e PC. Negli ultimi tempi è stato oggetto di critiche per via della sua esclusività su Epic Games Store, tanto che sono stati previsti dei rimborsi per i backer di Shenmue 3 su Kickstarter.

Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di Shenmue 3.