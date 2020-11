Quali sono i bonus per il preordine di Cyberpunk 2077?

L’attesissimo Cyberpunk 2077 è ormai in dirittura d’arrivo su PC e console, sia di vecchia che di nuova generazione, e sarà disponibile per tutti fra il 10 dicembre, ma ci sono ancora molti dubbi riguardo i bonus che i giocatori potranno ottenere effettuando l’acquisto, o il preordine sui principali store digitali per l'edizione fisica.

In particolare, i ragazzi di CD Projekt Red hanno creato un po’ di confusione nel pubblico annunciando una serie di bonus digitali riservati ai preordini di Cyberpunk 2077 su Steam, in parte diversi rispetto a quelli presenti su GOG, lo store proprietario della compagnia polacca. Ecco quindi che compare la necessità di fare chiarezza riguardo i bonus di acquisto e preordine di Cyberpunk 2077.

Bonus GOG

Come riportato sul sito ufficiale dello store di GOG, all’acquisto di Cyberpunk 2077 otterrete i seguenti bonus digitali:

Colonna sonora originale

Un set di sfondi per PC e Mobile

Un libro digitale contenente b ozzetti artistici provenienti dal gioco

contenente b provenienti dal gioco Un fumettod digitale intitolato Cyberpunk 2077 Your Voice

intitolato Un manuale per il gioco da tavolo originale Cyberpunk 2020

Ulteriori bonus sono invece specificamente evidenziati come esclusive per l’acquisto sulla piattaforma proprietaria di CD Projekt Red, e includono:

Un Set di Poster ad alta qualità

ad alta qualità Un Set aggiuntivo di Sfondi e Avatar

e Un Fumetto Digitale Esclusivo intitolato Cyberpunk 2077 Big City Dreams, disponibile solamente in inglese

Bonus Steam

Un f umetto digitale esclusivo intitolato 2AM-She Calls

intitolato Set di sfondi, avatar e poster

Cyberpunk 2077 bonus preordine

Come riportato all’interno della pagina ufficiale dedicata a Cyberpunk 2077 su Steam , tutti coloro che effettueranno il preordine del gioco sullo store di Valve otterranno:Per quanto riguarda i bonus preordine dell'edizione fisica, GameStopZing offre un fumetto esclusivo di Cyberpunk 2077 mentre su Amazon.it sarà possibile ottenere la custodia Steelbook di Cyberpunk 2077 Non sono invece previsti bonus persu PlayStation Store e Xbox Store.