Boodstained: Curse of the Moon ha superato i 100.000 download in due settimane

Inti Creates ha rilasciato il mese scorso Bloodstained: Curse of the Moon, uno spin-off retro realizzato in 8-bit di Bloodstained: Ritual of the Night. Sembra che gli utenti abbiano apprezzato Curse of the Moon: dopo sole due settimane dalla sua release, infatti, il gioco ha superato i 100.000 download.

A dare l'annuncio del traguardo raggiunto è stato il team di sviluppo, tramite un tweet che raffigura un artwork realizzato dal lead artist del gioco, Yuji Natsume. L'illustrazione ritrae Miriam e potete ammirarla in calce all'articolo.

Inti Creates ha poi pubblicato un altro tweet, nel quale ha fornito i dati specifici di download di Bloodstained: Curse of the Moon sulle singole piattaforme, divise per regioni specifiche. La versione Nintendo Switch ha raggiunto i risultati migliori, totalizzando il 56% delle copie vendute in totale. Segue la versione PC, che ha totalizzato il 19% delle vendite, mentre il formato PlayStation 4 figura al 17%. L'ultimo posto è occupato dalle versioni PlayStation Vita e Nintendo 3DS, che costituiscono solo il 4% dei proventi. Infine, il gioco ha venduto il 64% delle sue copie in Nord America, seguito dal 23% in Giappone e dal 13% in Europa e Australia.

Ricordiamo che Bloodstained: Curse of the Moon è disponibile per PS4, PS Vita, Xbox One, PC, 3DS e Switch.