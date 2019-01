Boom Boomb si unisce al roster di Mario Tennis Aces

Nintendo ha annunciato che Boom Boom entrerà presto a far parte del roster di Mario Tennis Aces: il nuovo personaggio sarà disponibile in accesso anticipato dal primo febbraio partecipando ad uno speciale torneo online, dal primo marzo gratis per tutti.

Al momento la divisione occidentale di Nintendo non ha diffuso alcuna informazione sul torneo e sull'arrivo di Boom Boom e anche il materiale promozionale è stato pubblicato unicamente sui canali giapponesi della compagnia, restiamo quindi in attesa di saperne di più.

Mario Tennis Aces è stato lanciato la scorsa estate su Nintendo Switch riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica e diventando rapidamente uno dei giochi First Party più venduti insieme a Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Party, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Smash Bros Ultimate. Nel corso dei mesi gli sviluppatori hanno aggiornato il gioco con nuovi contenuti tra cui personaggi extra e modalità aggiuntive gratuite, confermando il supporto post lancio anche per il 2019.