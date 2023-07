Boom di iscrizioni per Blur su Twitch: è il primo in Italia e il quinto nel mondo

Nel corso delle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato su Twitch, la nota piattaforma di streaming sulla quale un italiano ha accumulato così tante iscrizioni da entrare nella top 5 mondiale.

Stiamo parlando di Gianmarco Tocco, conosciuto ai più con il nickname Blur, che ormai da tempo è talmente popolare sul sito viola da non avere rivali in Italia. Tale successo ha portato lo streamer ad aumentare costantemente il numero di sub mensili, al punto da raggiungere di recente un record incredibile: Blur ha infatti superato le 50.000 iscrizioni e se la gioca con i big internazionali come Hasanabi e xQc.

Ecco di seguito la classifica con i 10 content creator con il maggior numero di iscritti sulla piattaforma:

Ibai - 127.461 iscritti KaiCenat - 97.773 iscritti Jynxzi - 93.167 iscritti Hasanabi - 58.915 iscritti Tumblurr - 57.335 iscritti Gaules - 55.834 iscritti xQc - 51.730 iscritti Ohnepixel - 49.235 iscritti NickMercs - 40.951 iscritti Anny - 37.229 iscritti

Ad occupare la quinta posizione è Blur, i cui 57.335 sub si dividono in questo modo secondo il portale Twitch Tracker: 28.726 iscrizioni con Amazon Prime Gaming, 14.864 iscrizioni donate e 21.470 iscrizioni a pagamento. Di quelle a pagamento, la maggior parte è del Tier 1, visto che sono state registrate solo 32 sub del Tier 2 (9,99 dollari al mese) e 13 sub Tier 3 (24,99 dollari al mese).

In attesa di scoprire l'andamento del canale nei prossimi mesi, vi ricordiamo che Tfue e Amouranth hanno deciso di stringere un accordo con Kick, piattaforma rivale di Twitch.