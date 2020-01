Boom del mercato del mobile gaming: supererà i 100 miliardi di dollari di spesa nel 2020

Il mercato del mobile gaming è sempre più in crescita, ed ha raggiunto il suo massimo ancora una volta nell'anno appena concluso. Stando ai numeri snocciolati dall'agenzia di marketing App Annie, ormai occupa il 60% del mercato gaming globale e la spesa è stata più alta del 35% rispetto a tutte le altre forme di gaming combinate

Secondo App Annie, nel 2019 gli utenti mobile hanno trascorso sul loro smartphone una media di 3.7 ore al giorno, spendendo sugli app store in generale, la cifra record di 120 miliardi di dollari. Cifra che potrebbe essere toccata anche dal solo mercato dei mobile games.

Per il gaming via smartphone infatti, la spesa è stata di 86 milioni di dollari complessivi: facile dunque prevedere che nel 2020 venga sfondato il tetto dei 100 miliardi. Secondo il report di App Annie, a contribuire in maniera particolare alla crescita, sono stati i giochi dal gameplay non troppo proibitivo, e che incoraggino a giocare brevi sessioni, ma frequenti.

Parliamo ovviamente dei vari Candy Crush e cloni vari, ma non dimentichiamoci che anche un colosso dei videogiochi come Nintendo è sceso in campo su questo mercato, ed ha fatto uscire un certo Mario Kart Tour che pure sta facendo faville a livello di numeri (qui la nostra recensione di Mario Kart Tour, e parlando di fenomeni del gioco su smartphone, ecco anche la nostra recensione di Call of Duty Mobile).

