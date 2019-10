Ed Boon: i vecchi capitoli di Mortal Kombat potrebbero ricevere delle Remaster

In occasione del Brazil Game Show, il boss degli studi NetherRealm, Ed Boon, ha discusso dell'opportunità di realizzare delle Remaster o dei Remake dei vecchi capitoli della saga di Mortal Kombat.

Incalzato dagli spettatori della fiera videoludica brasiliana, lo storico produttore esecutivo dell'epopea picchiaduro di Mortal Kombat ha manifestato tutto il suo interesse per questo genere di "progetti celebrativi" che vadano incontro ai gusti e alle richieste degli appassionati di MK.

Tra tutti i videogiochi che hanno fatto la storia della saga di Mortal Kombat e che potrebbero essere riproposti in una versione rimasterizzata, c'è però un titolo che ricorre con maggiore insistenza tra le richieste dei propri fan, come riferisce lo stesso Ed Boon dichiarando che "Mortal Kombat Shaolin Monks, ad esempio, è uno di quei titoli che ricorre spesso, gli utenti chi chiedono di occuparci della Remaster e ci stiamo pensando".

Nel citare Mortal Kombat Shaolin Monks e l'eventuale Remaster di questo apprezzato spin-off del 2005 con protagonisti Kung Lao e Liu Kang, il boss degli studi NetherRealm spiega però che, al momento, non c'è alcuna notizia ufficiale da dare al riguardo. E voi, quale MK del passato vorreste veder rinascere su PC, PS4, Xbox One, Switch e, perchè no, PS5 e Xbox Scarlett? In attesa di un vostro commento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Mortal Kombat 11 e un articolo di approfondimento dedicato alla carriera di Ed Boon, il papà di MK.